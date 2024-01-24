На женщину пожаловались гости заведения.

Американская поп-дива Бритни Спирс не прекращает шокировать своим странным поведением. Недавно она получила запрет на посещение роскошного отеля в Лос-Анджелесе из-за жалоб гостей заведения. Об этом пишет издание The Sun.

Дело в том, что певица была давней гостьей в этом пятизвездочном отеле. Она постоянно бронирует там спа-салон и салон красоты, ведь ей нравится большой крытый бассейн и массаж. Но оказалось, что Спирс ходит там голой. Поэтому гости пожаловались на ее поведение и отметили, что оно вызывает у них дискомфорт.

"Бритни уже много лет ходит к нам, но в последнее время она причиняет головную боль персоналу, так как гости постоянно жалуються на ее внешний вид", - отметил руководитель отеля.

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Он также добавил, что иногда к ним приезжают почтенные гости, которые тратят большие деньги на отдых и покой, поэтому не хотят смущаться при встрече с обнаженной звездой.

"Поэтому сейчас ей не разрешено приходить в отель, особенно в спа-центр", - рассказывает руководитель.

Интересно, что представители певицы говорят, что это неправда и Бритни себе такого не позволяет.

Напомним, в последнее время Бритни Спирс очень странно себя ведет, что неоднократно вызывало опасения у поклонников относительно ее состояния здоровья. Группа защиты здоровья "Akathisia Alliance for Education and Research" предположила, что у женщины может быть редкое психическое заболевание акатизия, которое вызывает желание постоянно двигаться.

Известно, что последние годы артистка не выступает на сцене. С музыки она переключилась на писательскую деятельность.

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