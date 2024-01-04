Она отреагировала на все слухи вокруг ее персоны.

Американская поп-дива Бритни Спирс высказалась о слухах относительно того, что она работает над новым музыкальным альбомом и готовится к выходу на сцену.

На своей странице в Instagram артистка заявила, что больше никогда не вернется в музыкальную индустрию. Она добавила, что пишет тексты для развлечения, а не потому, что снова хочет выступать на сцене.

"Когда я пишу, я пишу для развлечения или пишу для других людей! Для тех из вас, кто читал мою книгу, есть много того, чего вы обо мне не знаете… За последние два года я написала более 20 песен для других людей", - отметила Бритни.

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Кроме того, Спирс говорила о том, что не просит исполнителей своих песен указывать ее авторство.

Чем известна Бритни Спирс

Бритни Спирс - обладательница премии "Грэмми" и других престижных наград. Её дебютный альбом "Baby One More Time" сделал её всемирно популярной, а одноимённый сингл возглавил чарт Billboard Hot 100. Пять песен из этого альбома стали культовыми.

Спирс проявила себя не только в музыке, но и в кино. Она исполнила главную роль в фильме "Перекрёстки", выпущенном в 2002 году. Её доход за 2018 год составил 30 миллионов долларов.

Известно, что последние годы артистка не выступает на сцене. С музыки она переключилась на писательскую деятельность. Она выпустила мемуары "Женщина во мне", которые сразу же стали бестселлером.

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