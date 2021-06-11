Певица поделилась своим странным рисунком, в кадр попала ее рука.

Известная американская поп-исполнительница Бритни Спирс показала свой рисунок и случайно засветила неухоженные ногти.

Фото рисунка она опубликовала в своем Instagram, рассказав о том, как нарисовала его, и о «WTF»-моментах.

«Всегда приятно переживать эти чертовы моменты… И если вам повезет, то некоторые из этих WTF-моментов могут быть чудесами… Пару недель назад я нарисовала этот рисунок девушки со змеей и спросила свою подругу, что это значит. А она спросила, есть ли там джунгли, в поисках которых я нахожусь!!! Что ж, теперь я поняла… На прошлой неделе я надела гребаный костюм змеи!!! Итак, у меня был тот странный момент сегодня утром, когда я увидела свой рисунок, и это было довольно забавно… как я это сделала», – подписала Бритни снимок рисунка.

Подписчики певицы в комментариях вновь обеспокоились ее состоянием и обратили внимание на ее неухоженные ногти:

«Пикассо вышел из чата», «Я в недоумении», «Бедная, бедная Бритни» «Как же мне ее жаль», «Бритни, давай я сделаю тебе маникюр», «Милая, что с твоими ногтями?»,», «Надеюсь, что это не ее руки», «Эти ногти, пост, рисунок… все это очень страшно».

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Автор: Катерина Шварц