Певица регулярно записывает ролики и нарывается на критику в сети.

Известная американская поп-певица Бритни Спирс не перестает удивлять и шокировать своих фоловеров одновременно новыми танцами на камеру.

Очередной ролик появился в ее Instagram.

На видео Бритни крутится и прыгает в черных кружевных топе и шортах.

Не все поклонники певицы оценили ее старания, но в этот раз гневных комментариев гораздо меньше, чем в прошлые разы.

«Это совсем не похоже на Бритни, я устал от этого», «Я обеспокоен», «Королева вращения на месте», «Ты потрясающая», «Я скучаю по тебе на сцене», «Я отписываюсь».

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Автор: Катерина Шварц