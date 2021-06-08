Бритни Спирс / фото instagram.com/britneyspears
Известная американская поп-певица Бритни Спирс не перестает удивлять и шокировать своих фоловеров одновременно новыми танцами на камеру.
Очередной ролик появился в ее Instagram.
На видео Бритни крутится и прыгает в черных кружевных топе и шортах.
Не все поклонники певицы оценили ее старания, но в этот раз гневных комментариев гораздо меньше, чем в прошлые разы.
«Это совсем не похоже на Бритни, я устал от этого», «Я обеспокоен», «Королева вращения на месте», «Ты потрясающая», «Я скучаю по тебе на сцене», «Я отписываюсь».
Спирс снова станцевала на камеру / скриншот
Вас также могут заинтересовать новости
- Бритни Спирс показала, как выглядела 20 лет назад
- Бритни Спирс решила успокоить фанатов, но напугала их еще больше (видео)
- "Что за хр*нь?": полуголая Бритни Спирс шокировала фанов новыми танцами (видео)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram