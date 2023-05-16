Американская поп-дива Бритни Спирс не живет вместе со своим мужем, фитнес-тренером Сэмом Асгари. Как сообщает TMZ, недавно они подрались и певица выставила его из дома.
Кроме того, источник издания сообщает, что такие скандалы в семье Бритни - не новость. Они с мужем часто устраивают ссоры и даже могут поднимать друг на друга руку.
Последняя их ссора, судя по всему, стала грандиозной. Отмечается, что соседи вызывали полицию.
Отметим, Бритни Спирс последнее время странно себя ведет. Она публикует в соцсетях "дикие" танцы, которые вызывают у ее поклонников недоумение и страх за любимицу.
Поговаривают, что такие выходки знаменитости уже надоели ее супругу Сэму, поэтому у них и возникают конфликты в семье. Хотя сама Бритни говорила, что супруг нормально относится к ее развлечениям.
Однако обручальное кольцо Спирс все же сняла. На снимке, опубликованном пять дней назад, его не видно.
Напомним, ранее Бритни Спирс устроила "приватные танцы" для мужчины, и это не ее супруг.