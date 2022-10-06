40-летняя певица не перестает удивлять публику своими откровениями после выхода из-под опеки отца.

Известная всему миру певица Бритни Спирс шокировала публику очередным откровенным снимком. Она полностью разделась на одном из пляжей во время отдыха, и сделала смелое фото с расставленными ногами.

Снимок был опубликован в ее Instagram-блоге и собрал множество реакций публики.

Видео дня

Примечательно, что на заднем плане фотографии видны другие люди. Это значит, что Спирс не побоялась раздеться догола в публичном месте. Мнения комментаторов на этот счет разделились.

Реакция соцсетей на откровенное фото Бритни Спирс

Некоторая публика оценила такое откровение, а некоторые подписчики сказали, что такое поведение является ненормальным. Вот что они написали:

"Такое печальное поведение 40-летней женщины и матери. С ней не может быть все в порядке"

"Быть свободным, делать то, что хочешь, означает, что ты устанавливаешь границы. Отсутствие границ нездоровое"

"Принимай лекарства, чтобы снова не попасть к опекуну!"

"Вы должны доказать другим, что вы стабильны и живете нормальной здоровой жизнью. Показывать свое тело тысячам поклонников не является нормальным поведением, наведите порядок в своей жизни и установите границы".

Отметим, что отдыхает американская поп-звезда в компании своего супруга Сэма Асгари.

Напомним, недавно Бритни Спирс заявила, что может навсегда уйти со сцены.

Вас также могут заинтересовать новости: