Известная всему миру певица Бритни Спирс шокировала публику очередным откровенным снимком. Она полностью разделась на одном из пляжей во время отдыха, и сделала смелое фото с расставленными ногами.
Снимок был опубликован в ее Instagram-блоге и собрал множество реакций публики.
Примечательно, что на заднем плане фотографии видны другие люди. Это значит, что Спирс не побоялась раздеться догола в публичном месте. Мнения комментаторов на этот счет разделились.
Реакция соцсетей на откровенное фото Бритни Спирс
Некоторая публика оценила такое откровение, а некоторые подписчики сказали, что такое поведение является ненормальным. Вот что они написали:
- "Такое печальное поведение 40-летней женщины и матери. С ней не может быть все в порядке"
- "Быть свободным, делать то, что хочешь, означает, что ты устанавливаешь границы. Отсутствие границ нездоровое"
- "Принимай лекарства, чтобы снова не попасть к опекуну!"
- "Вы должны доказать другим, что вы стабильны и живете нормальной здоровой жизнью. Показывать свое тело тысячам поклонников не является нормальным поведением, наведите порядок в своей жизни и установите границы".
Отметим, что отдыхает американская поп-звезда в компании своего супруга Сэма Асгари.
Напомним, недавно Бритни Спирс заявила, что может навсегда уйти со сцены.