Певица находится под опекой Джейми Спирс последние 12 лет.

Верховный суд Лос-Анджелеса отклонил прошение популярной певицы Бритни Спирс отстранить ее отца от единоличного опекунства.

Читайте также"Это синяки?": фанаты заподозрили, что Бритни Спирс в опасности или уже мертва (фото)Как сообщает BBC, адвокат певицы Сэмюэл Ингхэм в суде заявил, что его клиентка «боится своего отца» и не собирается возвращаться на сцену, пока тот отвечает за ее карьеру. По его словам, Спирс долгое время не общается со своим отцом.

Дело Бритни Спирс об опекунстве: что еще известно

Певица в течение 12 лет находится под опекой отца Джейми Спирс из-за опасений по поводу ее психического здоровья.

Отец Бритни получил опеку над ней в 2008 году после того, как она попала в реабилитационную клинику и лишилась родительских прав.

Спустя год певица попыталась вернуть свою дееспособность, однако суд отказался ей в этом.

В августе Бритни Спирс обратилась в суд с просьбой лишить ее отца права быть ее личным опекуном.

Вместо отца Бритни предложила назначить опекуном своего менеджера Джоди Монтгомери.

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Автор: Катерина Шварц