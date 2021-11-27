Бывшая участница группы поделилась деталями отбора девушек.

Певица Вера Брежнева заявила, что во время кастинга в российскую группу "ВИА Гра" организаторы отбора интересовались, снималась ли она в порно и замужем ли.

Об этом она рассказала в эфире программы Вечерний Ургант.

По словам певицы, пойти в музыкальную карьеру она решилась уже после рождения ребенка. На момент кастинга ее дочери Соне было всего полтора года.

"Было такое, что и на двух работах работала. Было сложное время, надо было выживать. А в свободное время ходила на концерты к тем, кто чаще всего к нам приезжал, в том числе на концерты Валерия Меладзе и группы "ВИА Гра", – пояснила Брежнева.

Читайте также"Разводили на деньги": Дзидзе рассказал, как стал жертвой мошенниковНа кастинге в Киеве в 2002 году Брежнева выступала с другими кандидатками, которых, по подсчету эстрадной звезды, было десятки. Она выбрала "вечерний образ" – мини-юбку и короткую блузку с декольте.

"Пела там. Были каверзные вопросы. Ну, давай начнем не с каверзных. Были вопросы, замужем ли я, сколько детей, из какой семьи, где родилась и училась... Снималась ли в порнофильмах. А это был каверзный вопрос", – уточнила певица.

"ВИА Гра": что известно

Созданный коллектив состоял из двух девушек – Надежды Мейхер-Грановской и Алены Винницкой. В конце 2002 к коллективу присоединилась Анна Седокова, а уже в 2003 на смену Винницкой пришла Вера Брежнева.

В 2006 году Надежда Мейхер покинула группу на целых три года, за это время ее место занимали три разные девушки. В 2007 году группу покинула Вера Брежнева и "ВИА Гра" вновь превратилась в дуэт на целых 8 месяцев.

За 18 лет существования группы его участницами стали 17 девушек.

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Автор: Виолетта Орлова