Брат украинской певицы Tayanna (Татьяна Решетняк) Миша Марвин вернулся в РФ, где строил свою карьеру до полномасштабного вторжения этой страны в Украину. Исполнитель, родившийся в городе Черновцы, шокировал публику таким поступком. Также Марвин удалил из своих социальных сетей все антивоенные публикации.
О том, что теперь Миша Марвин снова является артистом российского лейбла Black Star, он сам сообщил в своем блоге.
"Да, это не ошибка. Я снова Миша Марвин. В 99% случаев нужно просто поговорить, чтобы решить все проблемы. Так и произошло. Мы с Пашу (генеральный директор Black Star, - ред.) все обсудили. Больше нет никакого недоразумения. Лейбл передал мне права на имя и песни. Мы остаемся коллегами и друзьями. Наше сотрудничество продолжится, но в новом формате. Я самостоятельный артист, а команда Black Star будет моим дистрибьютором и обеспечит менеджментом", - поделился брат Tayanna.
После этого он получил множество негативных комментариев о том, что он продался РФ.
Сама же Tayanna данный инцидент пока что никак не комментировала.
Напомним, TAYANNA в новой песне "Горы" пронзительно спела о боли всех украинцев.
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