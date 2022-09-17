Брат исполнительницы Tayanna Миша Марвин, вернулся в Россию и удалил все посты о войне. Исполнитель шокировал поклонников таким поступком.

Брат украинской певицы Tayanna (Татьяна Решетняк) Миша Марвин вернулся в РФ, где строил свою карьеру до полномасштабного вторжения этой страны в Украину. Исполнитель, родившийся в городе Черновцы, шокировал публику таким поступком. Также Марвин удалил из своих социальных сетей все антивоенные публикации.

О том, что теперь Миша Марвин снова является артистом российского лейбла Black Star, он сам сообщил в своем блоге.

Видео дня

"Да, это не ошибка. Я снова Миша Марвин. В 99% случаев нужно просто поговорить, чтобы решить все проблемы. Так и произошло. Мы с Пашу (генеральный директор Black Star, - ред.) все обсудили. Больше нет никакого недоразумения. Лейбл передал мне права на имя и песни. Мы остаемся коллегами и друзьями. Наше сотрудничество продолжится, но в новом формате. Я самостоятельный артист, а команда Black Star будет моим дистрибьютором и обеспечит менеджментом", - поделился брат Tayanna.

После этого он получил множество негативных комментариев о том, что он продался РФ.

Сама же Tayanna данный инцидент пока что никак не комментировала.

Напомним, TAYANNA в новой песне "Горы" пронзительно спела о боли всех украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: