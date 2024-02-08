Певица снова удивила подробностями своей личной жизни.

Певица Бритни Спирс не прекращает удивлять откровениями из личной жизни. Недавно она опубликовала черно-белое фото с актером Беном Аффлеком, который ее обнял. Бритни шокировала информацией в посте, что в тот вечер они целовались с Аффлеком.

"Классная фотография меня, Бена Аффлека и Дайан Уоррен несколько лет назад. Он такой замечательный актер. Я забыла вспомнить, что я целовалась в засос с Беном в тот вечер. Я, честно говоря, забыла. Это безумие! Я хотела бы рассказать вам историю, которая случилась... Боже, я просто сплетница", - написала Спирс.

Неизвестно, когда именно было сделано фото, но, по сплетням, в 1999 году Аффлек имел такую же бородку. Значит тогда ему было около 27 лет, а певице - 18 лет. Интересно, что сейчас Бритни уже удалила этот пост со своей страницы в Instagram, однако фото успели сохранить журналисты.

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Кстати, пока ни Бен Аффлек, ни его жена Дженнифер Лопес не прокомментировали неожиданное заявление Бритни.

Напомним, недавно после откровенной истории Бритни об аборте, который попросил ее сделать Джастин Тимберлейк, певица испортила ему отношения с женой Джессикой Билл. Ходят слухи, что пара на грани развода.

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