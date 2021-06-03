Известная украинская телеведущая Леся Никитюк нарвалась на критику в сети за фото в полупрозрачном костюме.
Фото она опубликовала в своем Instagram.
«Или все-таки костюм «Последний шанс»? На второй фотке максимально Кайли Дженнер», – шутливо подписала Никитюк снимки.
На фото она позирует с аккуратно уложенными распущенными волосами в полупрозрачном темном костюме.
Поклонники отреагировали на этот образ Никитюк по-разному: «Там больше Канье Уест», «Так горяча», «Ах, какая женщина», «Что-то в прическе новое», «Раньше было лучше. А сейчас такая же, как и миллионы других ботексных инстасамок. Леся, была же красивой девушкой. Что случилось?», «Главное ничто не вспотеет».
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