Причиной смерти Бориса Клюева стало онкологическое заболевание.

В России в возрасте 76 лет умер известный актер, народный артист Борис Клюев.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Малого театра.

"Борис Владимирович, к сожалению, умер после болезни", - сказано в сообщении.

Директор Малого театра Тамара Михайлова уточнила, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

В апреле 2018 года Клюев сообщил, что у него обнаружили болезнь легких. Актер назвал ситуацию "серьезной", но при этом рассказал, что в больницу не ложился.

Борис Клюев: биография

Борис Клюев родился в Москве 13 июля 1944 года. После окончания школы поступил в Театральное училище им. Щепкина. Учась на четвертом курсе, стал подрабатывать в массовке спектаклей Малого театра и после окончания училища получил приглашение в этот театр.

Клюев был одним из ведущих актеров Малого театра, он играл там с конца 1960-х до середины 2010-х годов. За годы работы в Малом театре Борис Клюев сыграл более семидесяти ролей. Среди постановок с его участием - "Гроза", "Без вины виноватые", "Горе от ума", "Сирано де Бержерак", "Король Лир", "Горячее сердце", "Царь Иоанн Грозный", "Делец", "Корсиканка", "Волки и овцы", "Последняя жертва".

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В кино Борис Клюев начал сниматься в 1968 году, еще будучи студентом. Он сыграл роль патрульного в фильме "Каратель".

Одной из самых знаменитых ролей Клюева в кино стала роль графа Рошфора в картине "Д’Артаньян и три мушкетера". Другой его популярной работой стал фильм "ТАСС уполномочен заявить…", где он исполнил роль шпиона Трианона. В начале 1980-х снялся в серии фильмов о Шерлоке Холмсе, сыграв Майкрофта Холмса, брата знаменитого сыщика.

С начала 1990-х годов активно снимался в телесериалах, среди которых "Королева Марго", "Графиня де Монсоро", "Марш Турецкого", "Каменская 2", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…". Самой известной ролью Клюева в сериалах стала роль Николая Петровича Воронина в комедийном сериале "Воронины".

До последнего дня Клюев был преподавателем актерского мастерства в Щепкинском училище, руководил двумя курсами, а также заведовал кафедрой мастерства актера. Являлся членом правления Гильдии актеров кино России.

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Автор: Александр Топчий