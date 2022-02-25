Российский музыкант Борис Гребенщиков выступил с резкой критикой военных действий РФ в Украине.

Российский музыкант и лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков стал одним из многих российских звёзд, которые осудили российскую агрессию в Украине. Действия российских властей он назвал позором. Свою позицию он выразил от лица группы "Аквариум".

Напомним, что многие российские звезды осудили действия РФ и призвали власти остановить эту войну. Среди таких звезд - Манижа, Максим Галкин, Екатерина Варнава, Александр Гудков, Валерий Меладзе. Некоторые из них извинились перед украинцами за действия путинской власти.