Поклонники засыпали его комплиментами.

Украинский певец Андрей Данилко, который более известен по сценическому имени Верка Сердючка, поделился архивным фото.

Так в своем Instagram артист опубликовал портретную фотографию, на которой он в юном возрасте. Данилко одет в черный свитер и с серьезным выражением лица позирует на фоне темной стены.

Сколько именно лет Данилко и в каком году сделано фото - певец не отметил. Однако решил дать возможность подписчикам оставить под кадром свои догадки.

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"Угадаете год?" - написал певец.

Он также указал, что это фото сделано в Полтаве, в городе, где он родился и вырос.

Реакция подписчиков

В комментариях поклонники и коллеги начали угадывать год и писать комплименты молодой звезде.

"1989", - написал свое предположение певец Дмитрий Монатик.

"То был классный год", - написала телеведущая Леся Никитюк.

"Год томного взгляда", - отметил шутя ведущий Андрей Бедняков.

"Вы бомбезный в любом возрасте", - подчеркнула подписчица.

"Год точно не угадать, а вот возраст - где-то 15", - добавила другая поклонница.

"Красивый человек! Видимо здесь вам где-то 15-16 лет", - написала подписчица.

Напомним, ранее Верка Сердючка исполнила свои хиты на русском: омбудсмен объяснил, нарушила ли она закон.

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