Украинский певец Андрей Данилко, который более известен по сценическому имени Верка Сердючка, поделился архивным фото.
Так в своем Instagram артист опубликовал портретную фотографию, на которой он в юном возрасте. Данилко одет в черный свитер и с серьезным выражением лица позирует на фоне темной стены.
Сколько именно лет Данилко и в каком году сделано фото - певец не отметил. Однако решил дать возможность подписчикам оставить под кадром свои догадки.
"Угадаете год?" - написал певец.
Он также указал, что это фото сделано в Полтаве, в городе, где он родился и вырос.
Реакция подписчиков
В комментариях поклонники и коллеги начали угадывать год и писать комплименты молодой звезде.
- "1989", - написал свое предположение певец Дмитрий Монатик.
- "То был классный год", - написала телеведущая Леся Никитюк.
- "Год томного взгляда", - отметил шутя ведущий Андрей Бедняков.
- "Вы бомбезный в любом возрасте", - подчеркнула подписчица.
- "Год точно не угадать, а вот возраст - где-то 15", - добавила другая поклонница.
- "Красивый человек! Видимо здесь вам где-то 15-16 лет", - написала подписчица.
Напомним, ранее Верка Сердючка исполнила свои хиты на русском: омбудсмен объяснил, нарушила ли она закон.