Певец нежно прижимал к себе девушку и чувственно смотрел ей в глаза.

Певец и участник группы MOZGI Позитив (Алексей Завгородний) озадачил поклонниц своим слишком тесным общением с журналисткой. В сети появилось фото, на котором артист "спалился" на романтических шалостях с девушкой.

Сначала фотография была опубликована на странице программы "Звездный путь", а впоследствии ее на своей странице в Instagram показала и сама журналистка проекта.

"Эксклюзив, которого никто не ожидал. Уже совсем скоро узнаете обо всех самых горячих подробностях", - сообщается в комментариях к фото. Пользователи быстро выяснили, кто позирует рядом с Позитивом. На фотографии певец сидит на лестнице и нежно обнимает Викторию Курочку - журналистку и редактора проекта о звездах.

Позитив выглядит счастливым рядом с девушкой. Он нежно прижал ее к себе и чувственно смотрел ей в глаза. Сама журналистка опубликовала фото без комментариев, однако пользователи сразу решили, что между ней и Позитивом роман.

В комментариях пару поздравляют с началом романтических отношений. Поклонницы признаются, что им немного жаль из-за того, что Позитив больше не холостяк. Однако они желают ему счастья.

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Интересно, что сам Позитив пока не стал публиковать нежное фото с романтическими ласками. Возможно, он не хочет афишировать свой новый роман, или фотография была сделана ради пиара шоу.

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Автор: Иван Бойко