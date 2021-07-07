Потап и Позитив поцеловались во время выступления на Atlas Weekend 2021.

Уже два дня в Киеве проходит музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2021. Помимо ярких выступлений, артисты удивляют фанов разными выходками.

Так, 6 июля во время выступления группы MOZGI Потап и Позитив поцеловались в губы, а затем отвернулись друг от друга и скривились. Также они сразу начали вытирать свои губы после этого поцелуя.

Возможно, они решили пошутить над Melovin, который 5 июля совершил каминг-аут, признавшись в том, что он бисексуал. Напомним, во время выступления артист сначала поцеловался с девушкой, а потом сразу с парнем. Но телеканал "М1" вырезал этот фрагмент из прямого эфира.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич