Уже два дня в Киеве проходит музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2021. Помимо ярких выступлений, артисты удивляют фанов разными выходками.
Так, 6 июля во время выступления группы MOZGI Потап и Позитив поцеловались в губы, а затем отвернулись друг от друга и скривились. Также они сразу начали вытирать свои губы после этого поцелуя.
Возможно, они решили пошутить над Melovin, который 5 июля совершил каминг-аут, признавшись в том, что он бисексуал. Напомним, во время выступления артист сначала поцеловался с девушкой, а потом сразу с парнем. Но телеканал "М1" вырезал этот фрагмент из прямого эфира.
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