Артист признался, что они с любимой вместе уже давно, но детали личной жизни он не хочет раскрывать.

Украинский певец Ivan NAVI впервые признался, что женился. В августе знаменитость и его жена стали родителями мальчика.

Как сказал Ivan NAVI в программе "Невероятная правда о звездах", его жену зовут Романия. Она не публичный человек и работает стоматологом.

Певец признался, что их отношения длятся уже достаточно долго. Иван сделал предложение любимой в кругу родных во время празднования дня рождения его отца. Затем влюбленные сыграли свадьбу.

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"Сказочного признания не было. Все было как-то банально. У меня дома. На дне рождения моего отца. Я сделал ей предложение. И все дальше полетело, все как в тумане. Произвели небольшую свадьбу на 18 человек, только ближайшие родственники. Даже друзей не было", - поделился певец.

Иван признался, что не хочет публично освещать свою личную жизнь, ведь "ни к чему хорошему это не приводит". Впрочем, певец показал несколько кадров с любимой.

Артист также рассказал о рождении сына Дария. По его словам, момент рождения первенца стал для него крайне эмоциональным. Иван был на родах рядом с любимой.

"Я присутствовал на родах. Это невероятные эмоции, когда тебе маленького привозят в палату. Ставят тебе на грудь, это тепло, когда он кричит. У меня просто, я лежу, трясусь, у меня слезы начинают градом течь", - поделился эмоциями исполнитель.

Имя для мальчика выбрал Иван, а Романия его поддержала. Певец признался, что ему всегда нравились редкие исторические имена.

Личная жизнь Ivan NAVI

Певец Ivan NAVI много лет носил статус завидного холостяка. Парень активно вел аккаунты в социальных сетях и сводил с ума фанаток. Впрочем, в августе артист объявил, что стал отцом.

В комментариях удивленные фолловеры отметили, что ни разу не видели жену или девушку Ивана. Впрочем, певец все равно скрывал детали своей личной жизни от публики.

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