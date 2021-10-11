Звезда удивила своих поклонников.

Популярная украинская певица Ирина Билык, которая недавно рассказала о разводе с российским режиссером Асланом Ахмадовым, удивила кардинальной сменой имиджа. Она показала новое фото, представ с новой прической.

Об этом артистка сообщила на своей личной странице в Instagram.

В кадре Билык предстала в ярко-салатовом костюме. В дополнении образа обувь на высокой платформе, стильные очки и многочисленные аксессуары. Но именно новый цвет волос и прическа наиболее поразили всех. Ранее она была обладательницей белокурых волос, однако сейчас ей захотелось ярких цветов, поэтому она позировала с рыжей копной волос и сделала трендовые афрокудри.

Кроме того, на снимке она была вместе с молодыми девушками. Они пребывали в хорошем настроение, а сзади их ожидал необычный автомобиль.

"Едем с девчонками на тусу. А вы давно были на девичнике или мальчишнике?", - спросила народная артистка Украины своих поклонников.

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Напомним, ранее мы писали, что Ирина Билык показала в инста-сториз фото своего сына Табриза, которого родила от Аслана Ахмадова. 5-летний мальчик очень похожа на своего отца. Это не раз говорили и поклонники звезды, которые прямо-таки не могут налюбоваться их совместными фото.

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Автор: Каролина Гайдук