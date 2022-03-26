От бомб звезда пряталась вместе с мамой, братом и дочкой.

Артистка Евгения Власова в первые дни начала полномасштабного вторжения России в Украину переживала непростые времена, как и все. Звезда рассказала, что не могла поддаваться панике и показывать свой страх, так как боялась напугать этим дочь.

Этим музыкант поделилась в социальной сети Instagram.

В Киев к вокалистке приехали мама и брат. Часто семье приходилось спускаться в убежище, расположенное на территории подземной парковки, ведь рядом с их домом падали бомбы российских оккупантов. Из-за сильного стресса у мамы артистки начались серьезные проблемы со здоровьем. Было подозрение на инсульт.

"Первые 2 дня мы провели в подземном гараже в холоде и сумраке. На второй день у моей мамы отказали ноги и отняло речь, мы думали инсульт. Трижды приезжали доктора, откачивали её и говорили, что инсульта нет. После чего мы приняли решение быть дома, несмотря ни на что. Дома было немного легче, но всё так же страшно", - рассказала Евгения Власова.

Певица говорит - самым страшным испытанием было будить дочь во время бомбежки, чтобы спуститься в укрытие.

Напомним, "Антителам" отказали в выступлении на концерте Британии, потому что группа воюет в ВСУ. Мероприятие по сбору средств для помощи украинцам состоится 29 марта на Resorts World Arena в британском городе Бирмингеме.

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