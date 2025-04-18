Она также рассказала, когда узнала об этом.

Известная украинская блогерша Александра Петрайчук, которая ведет блог о сексуальной жизни, рассказала о замершей беременности.

В своем Instagram 41-летняя женщина сообщила, что узнала о проблемах с плодом во время первого осмотра у врача. Однако решила обратиться еще к другому специалисту, который заверил, что все хорошо.

"Когда я впервые пришла на УЗИ, мне сказали, что где-то на 6 дней отстает плод. Врач сказал, что надо пить прогестерон. Я тогда не поняла, зачем это делать и пошла к другому медику. Он сказал, что угрозы нет, прогестерон пить не нужно, придете позже. Я поехала на чемпионат и когда уже должна была становиться на учет, говорят: "Беременность замерла", - рассказала блогерша.

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Что именно стало причиной для этого - она не сообщила. Однако теперь должна решить, каким образом прерывать беременность: медикаментозно дома или с помощью специальной процедуры под наркозом.

"Прошла сложный путь - 2 месяца была сонливость, тошнило. Было меньше сил. Сложно было что-то делать из-за сонливости. Потом три дня ужаса, когда узнала. И сейчас еще нужно решить, что делать с замершей беременностью. Никогда бы не могла подумать, что это произойдет со мной", - добавила женщина.

Позже блогерша все же написала, что решилась на медицинский аборт. Она также подчеркнула, что еще хочет стать мамой, поэтому будет делать все возможное, чтобы быстрее восстановиться.

К слову, у Александры Петрайчук почти миллион подписчиков в Instagram. Она состоит в браке с мужем Павлом. У них есть общая дочь.

Напомним, ранее украинская актриса Анна Саливанчук призналась, что пережила два выкидыша.

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