Александра Петрайчук рассказала о замершей беременности / фото инстаграм Александры Петрайчук

Известная украинская блогерша Александра Петрайчук, которая ведет блог о сексуальной жизни, рассказала о замершей беременности.

В своем Instagram 41-летняя женщина сообщила, что узнала о проблемах с плодом во время первого осмотра у врача. Однако решила обратиться еще к другому специалисту, который заверил, что все хорошо.

"Когда я впервые пришла на УЗИ, мне сказали, что где-то на 6 дней отстает плод. Врач сказал, что надо пить прогестерон. Я тогда не поняла, зачем это делать и пошла к другому медику. Он сказал, что угрозы нет, прогестерон пить не нужно, придете позже. Я поехала на чемпионат и когда уже должна была становиться на учет, говорят: "Беременность замерла", - рассказала блогерша.

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Скриншот сторис Александры Петрайчук

Что именно стало причиной для этого - она не сообщила. Однако теперь должна решить, каким образом прерывать беременность: медикаментозно дома или с помощью специальной процедуры под наркозом.

"Прошла сложный путь - 2 месяца была сонливость, тошнило. Было меньше сил. Сложно было что-то делать из-за сонливости. Потом три дня ужаса, когда узнала. И сейчас еще нужно решить, что делать с замершей беременностью. Никогда бы не могла подумать, что это произойдет со мной", - добавила женщина.

Позже блогерша все же написала, что решилась на медицинский аборт. Она также подчеркнула, что еще хочет стать мамой, поэтому будет делать все возможное, чтобы быстрее восстановиться.

Скриншот сторис Александры Петрайчук

К слову, у Александры Петрайчук почти миллион подписчиков в Instagram. Она состоит в браке с мужем Павлом. У них есть общая дочь.

Напомним, ранее украинская актриса Анна Саливанчук призналась, что пережила два выкидыша.

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