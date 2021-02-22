Певица опасается за свою жизнь.

Известная певица Билли Айлиш обратилась в полицию, чтобы те защитили ее от назойливого поклонника.

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Об этом сообщает TMZ.

Сталкер разбил лагерь возле дома Билли, откуда наблюдал за ней и присылал странные записки. В одной из таких записок он написал, что "скоро поднимется вода, и она умрет".

Кроме полиции, Айлиш обратилась в суд, чтобы он выдал поклоннику запрет на приближение к ней и ее семье. Так, теперь сталкер не имеет права приближаться к ним ближе чем на 180 метров.

"Я больше не чувствую себя в безопасности, когда выхожу из дома, я не могу заниматься физическими упражнениями на улице, потому что он может в любой момент подойти ко мне и навредить. Когда я вижу его, мне хочется кричать", - отметила Айлиш.

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Автор: УНИАН