Кондратюк уверен, что молчать о войне - это значит поддерживать ее.

Украинский шоумен Игорь Кондратюк неоднократно призывал опальных звезд высказаться о войне в Украине. Иного раз он пытался достучаться до них, но все это безрезультатно.

Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, MARUV как молчали о войне на своей Родине, так и продолжают это делать. По словам Кондратюка, они бояться лишиться "мнимой сытости" в России.

"Они избрали сторону агрессора. Они хотели денег, показать, что они понимают больше, чем мы, украинцы, которых тот агрессор расстреливает, отбирает территории. Это значит, что они безмозглые куклы. И все. Больше ничего не скажешь", - сказал шоумен в программе "Зірковий шлях".

Также он отметил, что такие люди как Регина Тодоренко своим молчанием подают патроны оккупантам для убийства наших мирных жителей.

"Регина Тодоренко преподносит патроны тем ребятам, которые стреляют в наших военных и мирных граждан. Может ей кто-то сказал, не знаю. Сегодня невозможно быть "вне политики". Не то время!" - заявил Кондратюк.

Напомним, ранее Кондратюк жестко опозорил "одноклеточных" Лободу и MARUV.

Вас также могут заинтересовать новости: