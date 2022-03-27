Он в очередной раз раскритиковал певиц за молчание о войне в Украине.

Украинский шоумен Игорь Кондратюк жестко "проехался" по опальным звездам, которые молчат о войне в Украине.

Под раздачу попала Светлана Лобода, которая почти месяц молчала, а затем решилась таки высказаться о войне. По его словам, она слишком поздно начала называть войну войной и говорить о том, что это именно Россия на нас напала.

"Поздно вср*лась, Света Лобода. Могу сказать ей это в глаза, но оно ей до одного места. Потому что если бы ей это было не до одного места, она бы не делала то, что делала после марта 2014 года... Была бы моя воля, я бы не дал ей ни одной площадки в этой стране. Даже дискотеку в Каланчаке Херсонской области. Персона нон грата", - сказал Кондратюк в интервью "5 каналу".

По поводу певицы MARUV, которая также выступала в России и делала коллаборации с российскими артистами, Кондратюк сказал, что не знает, чем ей можно уже помочь.

"Я не знаю, что делать с больной девушкой Maruv. На ее родине, в Павлограде, разбомбили станцию те, для кого она поет и показывает свою голую красивую попу. Что с ними всеми делать? Одноклеточные существа. Я к ним очень жесток. Они для меня перестали существовать. Для меня эти люди конченые, потому что они были уродами, которые после аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе делали вид, что ничего не произошло. Они продолжили работать в России. Пускай и дальше дают концерты в России", - добавил шоумен.

Кроме того, Игорь Васильевич отметил, что хотел бы увидеть этих опальных звезд на концерте для кадыровцев.

"Пускай даже сейчас приезжают в Бучу, выступают для оккупантов. А я бы очень хотел, чтобы их заставили это сделать. Это было бы офигенно! В своих коротких юбках в болотах для кадыровцев", - отметил Кондратюк.

Напомним, Минкульт вводит санкции против 47 пропутинских артистов.

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