Наталья Денисенко дала интервью, в котором рассказала о родителях. Они долгое время были в обстреливаемом Чернигове, однако потом знаменитость нашла способ их эвакуировать.

Известная украинская актриса театра и кино Наталья Денисенко в интервью ЖВЛ рассказала о жизни после 24 февраля. После начала полномасштабного вторжения она вместе с маленьким сыном поехала к родителям мужа в более безопасный регион, однако со временем все же вернулась в Киев.

Какое-то время в родном для актрисы Чернигове оставались ее родители. Тогда город находился под интенсивными обстрелами со стороны оккупантов. Там были проблемы с поставкой продуктов, лекарств, перебои со светом и водой, однако родители Натальи долгое время не решались выехать. Ситуацию усложняли проблемы со здоровьем мамы.

"Моя мама была только после больницы. Они сидели в подвале. Были нужны антибиотики, а в аптеках уже ничего не было. Со светом были проблемы, со связью тоже, потом закончилась вода, но мои родители не хотели выезжать. Я сидела с ребенком и понимала, что ничего не могу сделать, я не могу никак им помочь. Это морально было самое сложное", - рассказала актриса.

Через знакомых Наталья Денисенко договорилась об эвакуации родителей в Хмельницкий, куда со временем поехала с сыном.

Сегодня сама звезда с сыном находятся в Киеве, пока муж Андрей Фединчик защищает страну в рядах ВСУ. Наталья призналась - верит в скорейшую победу Украины, и ее семья делает для этого все возможное.

Напомним, Наталья Денисенко рассказала, как едва не развелась с мужем из-за ревности.

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