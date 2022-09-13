Андрей Фединчик когда-то приревновал жену к ее коллеге.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко, сыгравшая в сериале "Крепостная", рассказала о ревности со стороны мужа. Деталями она поделилась в разговоре с Таней Ли в программе "Чат дівчат" для "Люкс ФМ". Так, по словам Денисенко, Фединчик - не ревнивый человек. Но однажды произошел случай, из-за которого они едва не расстались.

"Он как-то приревновал меня на одной вечеринке к коллеге. Это был скандал, реально. Он сказал: "Да как ты вообще с ним танцевала, хи-хи, ха-ха?". Короче, был скандал, и я думала, что мы с ним расстанемся. Я рыдала весь вечер, а утром он такой типа ничего и не было, все нормально", - вспомнила актриса.

А сама Наталья призналась, что ревновала мужа с самого начала отношений. Причиной были интимные сцены, в которых играл Андрей.

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"В начале я очень ревновала Андрея, хотя я знаю как происходят все эти сцены, поцелуи. Нечего переживать. И я понимаю, что ревность была не из-за профессии, а из-за моих внутренних штук, которые мне надо было проработать. Я проработала это с психологом. И да, я перестала его ревновать", - сказала знаменитость.

Напомним, ранее Денисенко рассказала как ее в 8 лет чуть не изнасиловал маньяк.

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