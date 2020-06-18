Роберт Паттинсон рассказал о подготовках к съемкам "Бэтмена"

Паттинсон "сократил потребление алкоголя" и "увеличил потребление мясных продуктов".

Исполнитель роль Бэтмена Роберт Паттинсон приступил к регулярным тренировкам для того, чтобы привести себя в форму после вынужденного простоя и перед возобновлением съемок.

Об этом актер рассказал в беседе с корреспондентами издания Healthy For Men.

Он признался, что вынужден "пробегать 5-10 километров, три-четыре раза в неделю и работает над своим прессом". Что касается еды, то Паттинсон "сократил потребление алкоголя" и "увеличил потребление мясных продуктов".

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"В конечном счете, я не боюсь неудачи. Честно говоря, я стал немного более амбициозен в тех ролях, которые выбираю сейчас. Несколько лет назад я пробежал бы милю от любого проекта, который потребовал бы приложения таких физических усилий", - сказал он.

Съемки фильма "Бэтмен" стартовавшие в Лондоне в начале весны 2020 года, пришлось отложить из-за вспышки коронавируса и ограничительных мер, введенных правительством Великобритании.

Новый съемочный график на момент написания данной заметки еще не анонсировался. Изначально студия Warner Bros. собиралась представить картину зрителям в июне 2021 года, но из-за эпидемии перенесла премьеру на 1 октября того же года.

Как сообщал ранее УНИАН, Роберт Паттинсон снял себя сам на обложку американского GQ.

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