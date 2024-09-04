Девушка не хочет терпеть критику в свой адрес.

Беременная жена украинского шоумена Владимира Остапчука - Екатерина Полтавская - сделала неожиданное заявление.

Девушка решила прекратить вести собственные социальные сети на время беременности, ведь устала от постоянного хейта в сети. Последней каплей для Екатерины стали недавние комментарии недоброжелателей, которые написали о ее внешнем виде на одном светском мероприятии.

Беременная Полтавская выбрала бордовое кожаное платье для события, которое подчеркнуло округлый животик. Однако хейтеры сразу начали критиковать девушку. Некоторые сообщения Екатерина решила опубликовать в сторис.

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"Эти длинноносые на 41 размер. Ну имейте хоть немного вкуса"

"Это же на каком секонде ты приобрела эту обувь?"

"Да ребенок она еще".

Девушка отметила, что подобные комментарии - это лишь 10%, тогда как еще 90% всегда положительные. Но Екатерина не понимает поведение людей, которые, не зная ее лично, могут писать грязь.

"Честно, не знаю, что должно быть в голове, чтобы увидеть беременную незнакомую девушку и захотеть написать ей какую-то грязь. Больные люди. Мне надоело быть грушей для битья у нереализованных, низменных и тупых. Этот месяц я еще побуду здесь, отдам все рекламы, а дальше встретимся после родов", - заявила она.

Екатерина добавила, что не хочет терпеть негатив в свою сторону и считает правильным защищать собственные границы и будущего сына. Поэтому написала об этом так:

"Я никому ничего не сделала, я не устраиваю никакие скандалы и провокации, я не хайпую, я искренняя и открытая. Я за всю жизнь ни одного плохого комментария не оставила, хотя мне приписывают то, что я что-то анонимно пишу, имея ноль доказательств. Поэтому я не заслуживаю грязи в свою сторону. И если я не могу изменить людей, я должна сама себя от них отстранить. По крайней мере, малый не заслуживает этого, а я несу за него ответственность".

К слову, Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская скоро станут родителями. Для девушки это будет первый ребенок, а вот у ведущего еще есть двое детей от отношений с Еленой Войченко.

Напомним, ранее жена Остапчука рассказала о реакции родителей на их свадьбу.

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