Бен Аффлек спровоцировал слухи о романе с Джоли: 'Считает ее очень привлекательной'

Инсайдеры рассказали об отношении Аффлека к актрисе.

Голливудский актер Бен Аффлек спровоцировал слухи о романе с Анджелиной Джоли. Как сообщает The News, когда один из друзей актера поинтересовался, кого он считает "идеальной звездой", Бен без сомнений ответил - Анджелина Джоли.

После этого в сети начали распространяться слухи о том, что актеры могли закрутить роман после того, как Бен развелся с Джей Ло, а Джоли уже несколько лет находится без пары.

Хоть Анджелина неоднократно и говорила о том, что сейчас сосредоточена на воспитании своих шестерых детей, разговоры вокруг потенциальной пары не утихают.

Видео дня

Кроме того, инсайдер издания отметил, что Бен всегда восхищался Джоли.

"Он всегда считал ее невероятно привлекательной и очень уважает, как она сочетает карьеру и личную жизнь", – пишут СМИ со ссылкой на источники.

Стоит отметить, что пока официальной информации по этому поводу нет. Ни Джоли, ни Аффлек никак не комментируют слухи.

Однако важно уточнить, что последнее время ходят слухи и о том, что Аффлек хочет воссоединиться со своей бывшей Дженнифер Гарнер. Женщина отказала ему, так как у нее есть любимый мужчина.

Напомним, Дженнифер Лопес после развода с Беном Аффлеком призналась, что готова к новым отношениям.

Вас также могут заинтересовать новости: