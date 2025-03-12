Бен Аффлек подложил свинью своей бывшей Гарнер: ее жених поставил ультиматум

Миллер считает, что Гарнер перешла все границы.

Бойфренд Дженнифер Гарнер - 47-летний Джон Миллер - негодует после того как в сети распространились фотографии его возлюбленной с ее экс-супругом Беном Аффлеком, где они обнимаются.

Миллер всегда поддерживал хорошие отношения Бена и Джен, особенно в вопросах относительно их общих детей, однако сейчас он считает, что она перешла все границы.

"Джон знает, что между Джен и Беном ничего нет, но он не думает, что эти фотографии выглядят хорошо, и считает, что это неуважительно по отношению к их отношениям", — сказал источник Page Six.

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Инсайдер добавил, что Джон "поставил Джен ультиматум — он не хочет больше видеть ничего подобного, иначе у него нет выбора, кроме как уйти".

Отметим, недавно Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер отпраздновали 13-й день рождения их сына Сэма. Они все вместе отправились играть в пейнтбол. Там Бен обнял Дженнифер за талию и прижал ее к себе, пока актриса направляла на него свой пистолет, надев защитную маску и камуфляжную жилетку.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись и уже разделили имущество. После развода Бен хочет вернуть свою бывшую Гарнер, однако она не рассматривает такой вариант.

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