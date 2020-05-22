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Супермодель Белла Хадид засветила грудь с неожиданного ракурса (фото)

12:02, 22 мая 2020
Звезды
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Белла Хадид сейчас находится с семьей в загородном доме / Instagram Белла Хадид

Снимки с отдыха звезда опубликовала в своем Instagram.

Instagram Белла Хадид
Instagram Белла Хадид

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Модель решила не терять зря время и позагорать на солнце. Отдыхала она в сексуальном изумрудном купальнике, который состоял из лифа-бандо с золотым кольцом и плавок с тонкими завязками. При этом девушка надела купальник так, что ее грудь выглядывала снизу.

Волосы Хадид собрала в небрежный пучок и надела на руку золотые часы.  

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Теги: #модель