Супермодель Белла Хадид засветила грудь с неожиданного ракурса (фото)

Модель позировала в сексуальном изумрудном купальнике, который состоял из лифа-бандо с золотым кольцом и плавок с тонкими завязками.

23-летняя супермодель Белла Хадид сейчас находится с семьей в загородном доме.

Снимки с отдыха звезда опубликовала в своем Instagram.

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Модель решила не терять зря время и позагорать на солнце. Отдыхала она в сексуальном изумрудном купальнике, который состоял из лифа-бандо с золотым кольцом и плавок с тонкими завязками. При этом девушка надела купальник так, что ее грудь выглядывала снизу.

Волосы Хадид собрала в небрежный пучок и надела на руку золотые часы.