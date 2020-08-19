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Известная топ-модель голышом развлекалась на природе

11:02, 19 августа 2020
Звезды
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Хадид показала фото / instagram.com/bellahadid

Девушка позировала на природе возле цветущих деревьев. При этом она была абсолютно голая. Интересно, что цвет волос у Хадид был ярко-красный. Также у нее был необычный макияж.

Хадид показала фото / instagram.com/bellahadid

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Автор: Диана Могилевич

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