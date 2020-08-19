Известная топ-модель голышом развлекалась на природе

Белла Хадид показала новое фото.

Американская топ-модель палестинского происхождения Белла Хадид опубликовала в Instagram откровенные фото.

Девушка позировала на природе возле цветущих деревьев. При этом она была абсолютно голая. Интересно, что цвет волос у Хадид был ярко-красный. Также у нее был необычный макияж.

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Автор: Диана Могилевич