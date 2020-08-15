"Я заставлю тебя плакать": Чак Норрис записал обращение к Лукашенко
14:41, 15 августа 2020Звезды
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Видео появилось на сайте платных роликов от знаменитостей Cameo.
Чак Норрис записал видео к Лукашенко / Скриншот
Звезда американских боевиков Чак Норрис записал видео для Александра Лукашенко, которого ЦИК Беларуси называет президентом.
Видео появилось на сайте платных роликов от знаменитостей Cameo.
"Всем привет. Чак Норрис здесь. Я хотел бы обратиться к Саше, известного по кличке «Саша ноль процентов» и «Мистер Таракан». Ты знаешь, когда я нарезаю лук, плачу не я, а лук. Поэтому, если ты не перестанешь делать то, что делаешь сейчас, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать», - сказал он на камеру.
Протесты в Беларуси и «победа» Лукашенко:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Однако уже вечером на протесты вышли тысячи людей, когда ЦИК обнародовала предварительные результаты голосования, согласно которым побеждал Александр Лукашенко.
- Стихийные акции на улицах Минска и других городов продолжаются и сейчас. Теперь на забастовки вышли работники крупнейших предприятий страны. В ответ на мирные протесты силовики жестко задерживали граждан, избивали и даже убивали. В МВД Беларуси вскоре подтвердили, что позволили спецназовцам стрелять из табельного оружия «на поражение».
- На насилие со стороны правоохранительных органов отреагировал ряд европейских государств. ЕС заявил, что занимается подготовкой санкционного списка, и что не признает выборы в Беларуси.
- 14 августа стало известно, что ЦИК официально подтвердила победу Лукашенко с 80% поддержки со стороны избирателей. Однако ни оппозиция, ни граждане с этим не согласны. Лидер объединенной оппозиции Светлана Тихановская еще раз призвала Лукашенко к мирным переговорам.
- Белорусы анонсировали самый большой марш свободы в истории страны 16 августа.
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