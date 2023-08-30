Ведущий осудил певца, который отказался от своей антивоенной позиции и подыграл роспропаганде.

Известный блогер и ведущий Андрей Бедняков гневно высказался о певце Романе Билыке, вокалисте российской группы "Звери". Он не стал скрывать, что его возмущает недавний поступок артиста.

Бедняков обратился к Билыку на русском языке и отметил, что ранее у певца была "здоровая" позиция. Однако теперь ведущий не понимает, что случилось с артистом.

"У тебя же всегда была "здоровая" позиция. Мы же могли поговорить долго про Мариуполь. Про город, который сравняли с землей те, для кого ты со своим балалаечником пел песни. Что с вами делают? Загадка", - написал Бедняков в Stories своего Instagram.

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Помимо этого, блогер жестко осадил "Зверя". Он отметил, что теперь певцу придется жить, осознавая свой поступок.

"Да. Так бывает... Пока "девочки-мальчики танцуют", ты, Рома, обоср*лся... Живи с этим, рокер", - резюмировал Бедняков.

Что сделал Рома "Зверь"

Российский певец, который в детстве несколько лет жил в Мариуполе, осуждал полномасштабную войну РФ против Украины. На странице группы "Звери" в Instagram можно было найти антивоенный пост, однако недавно артисты его удалили.

Оказалось, что Билык продался Кремлю. Он отправился на временно оккупированную территорию Украины и выступил перед российскими военными. Более того, "Зверь" смотрел на то, как оккупанты выпустили снаряд.

Поступок певца уже прокомментировал лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк. Он "потроллил" музыканта и вспомнил строчку из его популярной песни.

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