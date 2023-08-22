Ранее он заявлял, что их группа против войны.

Вокалист российской группы "Звери" Роман Билык приехал на оккупированные территории Украины с концертом для российских захватчиков.

Видео опубликовал российский "военкор" Семен Пегов. На нем можно увидеть, как музыкант украинского происхождения стоит в шлеме и бронежилете, наблюдая за пуском снаряда. После этого он спел российским оккупантам песни группы.

После начала полномасштабной войны на странице певца и самой группы появилось антивоенное заявление. Сейчас музыканты удалили его.

Видео дня

"Группа "Звери" против войны! Как и все здравомыслящие люди, мы против любых военных действий. Нужно как можно быстрее прекратить военные действия и решать вопросы исключительно за столом переговоров", - говорилось в нем.

Что известно о группе "Звери"

Согласно информации из открытых источников, Билык родился в Таганроге, однако в детстве какое-то время прожил в Дружковке, Донецке и Мариуполе.

Он неоднократно давал концерты в Украине. На концерте в Киеве в 2016 году он благодарил зрителей словами "Дякую! Дякую! Дякую!".

В июне выступление "Зверей" на экономическом форуме в Петербурге отменили. Причиной послужил донос за отказ выступать в оккупированном Крыму, а также за их антивоенную позицию.

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