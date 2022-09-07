Шоумен и звезда проекта "Орел и решка" рассказал, что многие россияне поддерживают Украину и помогают не только на словах.

Украинский телеведущий родом из Мариуполя Андрей Бедняков рассказал о своем отношении к россиянам, которые выступают против войны в Украине и поддерживают нашу страну.

Он подчеркнул, что мнение "хороший русский - это мертвый русский" не разделяет.

"Я понял, что этих Z-анутых и V-анутых намного больше, чем я себе думал. Их я ненавижу всех. Про адекватных людей не могу такого сказать. Там есть адекватные люди. Я не из тех, кто говорит, что хороший русский - мертвый русский. Нет, это не моя история. Потому что я лично знаю людей, которые помогают, и которые со мной постоянной на связи. Я не могу говорить кто это, но они есть. И я ощущаю их поддержку", - сказал Бедняков в интервью Рамине на YouTube-канале "Ходят слухи".

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Напомним, ранее Бедняков рассказал, зачем ездил в РФ после 2014 года. Телеведущий признался, что никогда не сотрудничал с людьми, поддерживающими Путина, а за поездки в Москву ему сейчас очень стыдно.

Также УНИАН писал, что Андрей Бедняков признался, что до сих пор не принял смерть мамы.

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