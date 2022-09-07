Телеведущий признался, что никогда не сотрудничал с людьми, поддерживающими Путина.

Украинский шоумен Андрей Бедняков дал интервью автору YouTube-канала "Ходят слухи" Рамине Эсхакзай и ответил, почему после 2014 года ездил работать в Россию. Так, по его словам, сейчас люди понимают, что происходит война, а тогда такого понимания не было.

"Наша власть, которая была в тот момент, недостаточно делала для того, чтобы мы понимали, что у нас забрали кусок земли. Сейчас мы понимаем, что это война. А тогда это была антитеррористическая операция. Что-то там кто-то куда-то поехал, что-то забрали у нас… Это я говорю о том, как говорили об этом", - прокомментировал Бедняков.

Он добавил, что ему стыдно за работу в России в этот период, однако сотрудничал он не с теми, кто поддерживает Путина. Более того, добавил шоумен, о его позиции знали все российские коллеги.

"Стыдно ли мне за то, что я работал (в России, - ред)? Стыдно. Понимая сейчас, сколько там было таких Z и V… Да, я был в Москве и снимал там проекты, но я никогда не снимал с людьми, которые поддерживали Путина. Никогда. Это было мое основное условие. Я никогда таких людей не приглашал в свои проекты. Пару раз подобное проскакивало, но я об этом не знал и быстро заканчивал (работу с ними, - ред). Это меня не оправдывает. Я пытаюсь не оправдываться. Снимался? Муд*к! Продавал тогда? Муд*к. Но у меня всегда была четкая позиция и там ее все знали. Они (российские коллеги, - ред) знали, что для меня Крым - это Украина", - рассказал телеведущий.

По словам Андрея, приглашали его работать и на территорию оккупированного полуострова, но тот отказался.

"Мне предлагали поехать в Крым вести корпоративы за огромные деньги. За очень огромные деньги. Я ни разу туда не ездил, потому что осознавал - не поеду туда до тех пор, пока Крым не будет украинским", - добавил знаменитость.

Напомним, Андрей Бедняков признался, что до сих пор не принял смерть мамы.

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