Звезда шоу "Орел и решка" рассказал, что окончательное осознание ситуации придет только тогда, когда он сможет посетить могилу родительницы.

Украинский телеведущий Андрей Бедняков, который в этом году потерял мать, рассказал что чувствует сейчас. Подробностями он поделился в интервью для YouTube-блогерши Рамины на канале "Ходят слухи".

"Мама болела… Когда ты теряешь отца, ты понимаешь каково это - когда говорят, что родного для тебя человека больше нет. И я постоянно боялся, что услышу такое про маму. Нельзя сказать, что я готовился к этому. Но я понимал, что это когда-то произойдет. Но я не думал, что будет так. Самое сложное - это то, что я не смог поехать к маме и нормально с ней попрощаться", - говорит Андрей.

Бедняков признался, что последний раз виделся с матерью за 4 дня до начала полномасштабных боевых действий.

"Я сейчас даже еще не принял, что ее нет. Когда я приду на могилу и увижу это, только тогда это пойму. Сейчас до конца я этого не понимаю", - сказал телеведущий.

Он также добавил, что всегда был благодарен своим родителям за то, что они ему дали. Также Андрей не понимает людей, которые не находят времени посетить своих родных.

"Я бывал у мамы в Мариуполе. А бабушка жила в 1,5 часа езды. И вот когда я приезжал к маме, я садился в машину и ехал к бабушке. Какая бы ни была погода, на сколько бы я не приехал - один или два дня", - резюмировал шоумен.

Напомним, Андрей Бедняков прокомментировал приезд путинистки Надежды Бабкиной в его родной Мариуполь.

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