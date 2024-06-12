Певица показалась с новым бойфрендом.

Популярная украинская певица и блогерша Анна Тринчер больше не одинокая. Исполнительница показалась в компании мужчины и рассказала об отношениях с ним.

Как известно, несколько месяцев назад артистка разорвала отношения с известным блогером Александром Волошиным. После этого звезда сцены тщательно скрывала свою личную жизнь и рассказывала, что не готова к новому роману.

Однако на днях в сети завирусилось видео, на котором Тринчер обнимается и разговаривает с новым возлюбленным. Они шутили и не скрывали симпатию друг к другу. Избранника знаменитости зовут Руслан. Об этом сама Анна рассказала на видео. На ролике заметно, что исполнительница счастлива. Она говорит: "Я всем желаю такого мужчину Руслана. Мы, кстати, встречаемся. Вот так".

В подписи к видео Тринчер указала, что свои отношения с Русланом она скрывала, а сейчас решила показать его поклонникам.

"Мы держали это в секрете, но больше не можем...", - подписала видео артистка.

Что известно о личной жизни Тринчер

Первой любовью певицы был актер и блогер Богдан Осадчук. В отношениях с ним артистка была несколько лет, однако пара разошлась. Впоследствии, по словам Анны, она была в отношениях с другим мужчиной, значительно старше ее. Однако, кто он, звезда не раскрывала.

После этого Тринчер закрутила роман с Волошиным, с которым они были вместе более 3 лет. Пара даже поженилась в 2022 году. Свадьба была скромной, в семейном кругу. Они планировали громкое празднование после победы, но стало известно, что в отношениях влюбленных не все хорошо.

Они пытались сохранить брак, но впоследствии объявили о разводе. Александр признался, что перегорел в этих отношениях, поэтому, чтобы не мучить Анну, решил разойтись.

Напомним, ранее Анна Тринчер зажгла на свадьбе известной блогерши с россиянами и попала в скандал.

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