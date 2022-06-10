По словам Жидкова, родственники звали его в Россию, но он отказался.

Автор студии "Квартал 95" Валерий Жидков уже около 20 лет живет в Украине, женат и имеет двух дочерей. Валерий пишет интеллектуальные стендапы на актуальные темы, которые редко кто поднимает на широкую публику.

В интервью для канала "Поговори со мной" Валерий рассказал, как началось 24 февраля для него и его семьи.

"Мы решили уехать из Киева в более безопасное место, как нам казалось – на дачу в Макаров (Бучанский район). Когда к нам зашли, жена сказала, что мы должны как-то уехать: "Если убьют, пусть убьют. Я не буду здесь сидеть и ждать, когда к нам придут с автоматами", - вспоминает Валерий.

Все интервью со слезами на глазах Валерий рассказывает о разговорах со знакомыми и родственниками из России и насколько трудно убедить их увидеть правду.

"Их телевидение уже настолько завралось, что каждый день им нужно выдавать еще более нелепую информацию. Самое смешное, что мои знакомые из России говорили мне: "У вас там опасно, приезжай к нам". И это смешно не только потому, что у меня уже украинское гражданство...", - с болью в сердце рассказывает Валерий.

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