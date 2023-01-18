Первая леди поразила очередным стильным образом.

Жена президента Украины Елена Зеленская провела встречу с наследником королевства Лихтенштейн, а также приняла участие в дискуссионной панели в Украинском доме в Давосе в стильной украинской вышиванке.

Известно, что это вышиванка свободного кроя от бренда Must Have. Стоит она 4 тысячи гривень.

Елена Зеленская сочетала рубашку с широкими черными брюками с высокой талией и широким поясом.

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Образ она дополнила легким повседневным макияжем. Волосы распущены, выпрямлены и аккуратно уложены на плечи с ассиметричным пробором.

Отметим, что Елена Зеленская - едва ли не самая стильная первая леди. Практически каждый ее образ обсуждают в СМИ и засыпают комплиментами. Она всегда одевается сдержанно, стильно и лаконично.

Например, недавно Зеленская в роскошной вышиванке поздравила украинцев с Рождеством.

Ранее первая леди восхитила своим образом в Португалии - на встречу первая леди пришла в светло-желтой блузке, синих джинсах с высокой посадкой и белых кедах.

Напомним, названы 5 ярких образов первой леди Украины.

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