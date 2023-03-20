Слухи поползли после недавней откровенной фотосессии знаменитости.

Украинская актриса, которая прославилась ролью в сериалах "Крепостная", "Село на миллион" и других, вызвала бурные обсуждения. После недавней откровенной фотосессии поклонники начали поговаривать о том, что Наталка Денисенко может ждать второго ребенка.

Вот что писали комментаторы:

"Наталочка, мне кажется, вы в положении? Если да, то поздравляю"

"Невероятная красота. Я тоже подумала, что маленький животик вижу. Надо еще красавицу-доченьку Наталочке"

"Всему свое время!"

"Вы беременна? Очень похоже, что да"

Артистка не стала давать слухам возможность укрепляться и распространяться, поэтому кратко ответила одному из комментаторов: "Нет, это просто жирок". Подписчики оценили юмор Денисенко.

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Отметим, что до полномасштабного вторжения Наталка Денисенко и ее муж Андрей Фединчик действительно планировали второго ребенка. Однако сейчас Андрей пошел служить в ряды ВСУ, а Наталка одна воспитывает пятилетнего сына, поэтому идею с пополнением звездные супруги пока что отложили.

"Единственное, что сейчас меня останавливает по отношению к детям - это то, что война, страшно. Когда какие-то обстрелы, я читаю новости, плачу. Мне тяжело это переносить. Если буду такой же нервной во время беременности - это плохо. Как только победа - будем стараться", - говорила Денисенко в одном из своих недавних интервью.

Напомним, Наталья Денисенко рассказала, как едва не развелась с мужем из-за ревности.

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