Певица и модель дала интервью, где вспомнила, как чистила картошку и готовила еду для защитников.

Популярная модель, ведущая, волонтер, артистка Даша Астафьева стала гостьей программы "Ранок Вдома". В откровенном интервью она рассказала, что чувствует, когда люди теперь подходят к ней на улице со словами благодарности.

"Честно говоря, это в первые дни было каким-то странным, шоковым состоянием, но ты потом привыкаешь. Сейчас, правда, руки немного болят, но я не жалуюсь. Я очень рада, что смогла стать полезной. И хотя некоторые мои коллеги смеются, говорят: "Астафьева, это не твое место — чистить картошку". Так почувствовало мое сердце, а я всегда следую за сердцем. И знаете, это невероятные ощущения, когда на улице тебе жмут руку не за то, что ты была обнаженной на обложке журнала", - сказала знаменитость.

Она очень рада, что в такое тяжелое время смогла быть полезной. Также Астафьева подчеркнула, что та физическая работа помогала ей отвлечься и хоть как-то "разгрузить" голову от происходящего.

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"Я готовила (до войны – ред.). Но в войну это было, знаете, как лечение каких-то внутренних травм, когда ты лечишь свою душу чем-то таким теплым, домашним. Здесь все человечное из тебя начинает вылезать через эти как трещины какие-то. И этой весной и летом я открыла в себе просто такую домохозяйку. У меня уже и варенье, и джемы, и лимонады. Мне это очень помогало отвлечься", - признается звезда.

Напомним, Астафьева высказалась о мужчинах, которые пытались тайно сбежать из страны.

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