Популярная модель, ведущая, волонтер, артистка Даша Астафьева стала гостьей программы "Ранок Вдома". В откровенном интервью она резко высказалась о мужчинах, которые прячутся за границей.
"Я поначалу очень злилась на уехавших. Это не касается тех, кто берег своих детей. Это не касается женщин, которые не могут себя защитить. Но я до сих пор очень злюсь на мужчин, которые прятались, платили деньги и уехали. Это, конечно, стыд, который будет идти с ними нога в ногу до конца жизни. Я не знаю, как эти мужчины будут возвращаться", - сказала Даша Астафьева.
Также она добавила, что в первые месяцы войны ее спасала именно физическая работа. Тогда Астафьева ходила чистить картошку для приготовления обедов.
Напомним, Даша Астафьева назвала Регину Тодоренко "гнидой сезона". Украинская модель высказалась о предательнице, которая цинично молчит о войне.