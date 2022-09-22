Певица, которая с первых дней после полномасштабного вторжения пошла волонтерить, прокомментировала то, что некоторые мужчины пытаются тайно выехать из страны, чтобы не воевать.

Популярная модель, ведущая, волонтер, артистка Даша Астафьева стала гостьей программы "Ранок Вдома". В откровенном интервью она резко высказалась о мужчинах, которые прячутся за границей.

"Я поначалу очень злилась на уехавших. Это не касается тех, кто берег своих детей. Это не касается женщин, которые не могут себя защитить. Но я до сих пор очень злюсь на мужчин, которые прятались, платили деньги и уехали. Это, конечно, стыд, который будет идти с ними нога в ногу до конца жизни. Я не знаю, как эти мужчины будут возвращаться", - сказала Даша Астафьева.

Также она добавила, что в первые месяцы войны ее спасала именно физическая работа. Тогда Астафьева ходила чистить картошку для приготовления обедов.

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Напомним, Даша Астафьева назвала Регину Тодоренко "гнидой сезона". Украинская модель высказалась о предательнице, которая цинично молчит о войне.

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