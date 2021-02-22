Певица предстала в откровенном образе.

Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует в ультраоблегающем комбинезоне цвета хаки. Дополнила она такой откровенный образ черным поясом-баской и ботильонами на высоком каблуке со шнуровкой.

Волосы певица собрала в хвост. Также она надела серьги-кольца, которые сейчас в тренде.

"Рядом с любящим мужчиной женщина расцветает и преображается", "Обожаем тебя", "Шикарно выглядите", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич