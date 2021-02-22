Певица восхитила сеть / instagram.com/annasedokova
Известная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фото она позирует в ультраоблегающем комбинезоне цвета хаки. Дополнила она такой откровенный образ черным поясом-баской и ботильонами на высоком каблуке со шнуровкой.
Волосы певица собрала в хвост. Также она надела серьги-кольца, которые сейчас в тренде.
"Рядом с любящим мужчиной женщина расцветает и преображается", "Обожаем тебя", "Шикарно выглядите", - написали фанаты.
Певица восхитила сеть / instagram.com/annasedokova
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