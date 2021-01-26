Певица обнародовала новый снимок.

Популярная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в нюдовом купальнике и белой рубашке. Дополнила она такой пляжный образ солнцезащитными очками. Стоит отметить, что Анна слегка приспустила рубашку. В результате видно ее упругую грудь.

"Вот сейчас мне опять показалось, что я только начинаю жить. Удивительно, ведь достаточно давно живу. А простое понимание главного пришло ко мне лишь недавно", - подписала фото певица.

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Автор: Диана Могилевич