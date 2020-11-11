Певица показала сексуальное фото и добавила неоднозначную подпись.

Известная певица Анна Седокова часто публикует в Instagram откровенные снимки.

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В этот раз она решила не изменять своим привычкам и показала не менее сексуальное фото. На снимке она предстала в черном платье с тоненькими бретельками. А его особенностью было глубокое декольте. Но подписчики обратили внимание не то как на фото, как на подпись к нему.

"Ищите женщину с мозгом. Вагина есть у всех", - написала Анна.

По словам подписчикам, высказывание певицы - это полная чушь. А кто-то считает, что это вообще фраза дня.

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Автор: Диана Могилевич