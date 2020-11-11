Известная певица Анна Седокова часто публикует в Instagram откровенные снимки.
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В этот раз она решила не изменять своим привычкам и показала не менее сексуальное фото. На снимке она предстала в черном платье с тоненькими бретельками. А его особенностью было глубокое декольте. Но подписчики обратили внимание не то как на фото, как на подпись к нему.
"Ищите женщину с мозгом. Вагина есть у всех", - написала Анна.
По словам подписчикам, высказывание певицы - это полная чушь. А кто-то считает, что это вообще фраза дня.
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