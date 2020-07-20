Известная гимнастка Анна Ризатдинова в купальнике показала спортивные ноги

Ризатдинова сфотографировалась у бассейна.

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова опубликовала в Instagram фотографию, где позирует у бассейна.

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Девушка предстала в черном сдельном купальнике с резинками на ребрах. Дополнили образ большие солнцезащитные очки. Стоит отметить, что у Анны очень спортивная фигура и красивые длинные ноги.

"Глаз радуется, смотря на вас", "Она подобна фиалке", "Шикарная", "Ангельская богиня", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, гимнастка Ризатдинова рассказала о своей попытке пойти в политику.

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