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Известная гимнастка Анна Ризатдинова в купальнике показала спортивные ноги

18:04, 20 июля 2020
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Анна показала ноги / instagram.com/anna_rizatdinova

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Девушка предстала в черном сдельном купальнике с резинками на ребрах. Дополнили образ большие солнцезащитные очки. Стоит отметить, что у Анны очень спортивная фигура и красивые длинные ноги.

"Глаз радуется, смотря на вас", "Она подобна фиалке", "Шикарная", "Ангельская богиня", - написали фанаты.

Анна показала фото / instagram.com/anna_rizatdinova

Как сообщал УНИАН, гимнастка Ризатдинова рассказала о своей попытке пойти в политику.

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