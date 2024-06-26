Актриса поделилась, как украсила дом к празднику.

Популярная украинская актриса театра и кино Анна Кошмал рассказала о важном празднике в семье. Сын знаменитости Миша отмечает свой день рождения 26 июня.

Сегодня мальчику исполнилось 6 лет. По случаю праздника звездная мамочка решила по-особенному поздравить самого родного человека и устроила ему сюрприз. Вместе с мужем, которого Кошмал скрывает от поклонников, они заказали гелевые воздушные шарики для Миши. Ими супруги украсили дом.

Утром, когда сын Анны проснулся, он был удивлен сюрпризом. Но больше всего его поразил главный подарок от родителей. Пара вручила сыну большой конструктор. В своем Instagram знаменитость поделилась кадрами утреннего поздравления сына.

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Также Кошмал поздравила сыночка в Instagram, посвятив ему пост. Она оставила теплые пожелания для Миши и подчеркнула, что они с папой очень его любят.

"Шесть лет назад родился наш ангел Миша. Он пришел, чтобы спасать нас от плохого настроения, грусти, лени и нормального сна. Наша самая большая радость и вдохновение, такой маленький, но уже такой взрослый, наша безусловная любовь и утешение! С днем рождения, сынок", - написала под фото артистка.

Напомним, ранее Анна Кошмал обратилась к своему мужу. Она также впервые показала совместное фото в сети.

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