Актриса умилила семейными фотографиями.

Звезда сериалов "Сваты" и "Папик-2" Анна Кошмал, которая недавно во второй раз стала мамой, показала новые фото с дочкой.

Сегодня, 11 апреля, Софии исполнился один месяц. По случаю праздника звездная мама сделала домашнюю фотосессию с именинницей и опубликовала снимки в своем Instagram. В частности, на одной фотографии кроха позирует на кровати среди шариков, цветов и сладостей.

Также актриса показала совместный кадр с дочкой, однако пока решила скрыть ее лицо от публики.

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"Доченьке уже месяц! Каждый день таю в этих сладких объятиях. Нет слов, только тонна любви", - написала Анна.

Реакция сети

Подписчики и коллеги Кошмал засыпали комплиментами ее дочь в комментариях:

"Боже, как выдержать эту мимишность? Поздравляю!"

"Так быстро время пролетело, будто только вчера родилась, а уже месяц"

"Какая милота"

"Какие вы красивые! Здоровья вам".

К слову, 30-летняя актриса не любит говорить о своей личной жизни и не показывает публично своего мужа. Известно, что у супругов есть общий 6-летний сын Михаил, а месяц назад у них родилась дочь София.

Напомним, ранее жена певца Позитива рассказала, как с рождением дочери изменился муж и их отношения.

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