Звезда сериалов "Сваты" и "Папик-2" Анна Кошмал, которая недавно во второй раз стала мамой, показала новые фото с дочкой.
Сегодня, 11 апреля, Софии исполнился один месяц. По случаю праздника звездная мама сделала домашнюю фотосессию с именинницей и опубликовала снимки в своем Instagram. В частности, на одной фотографии кроха позирует на кровати среди шариков, цветов и сладостей.
Также актриса показала совместный кадр с дочкой, однако пока решила скрыть ее лицо от публики.
"Доченьке уже месяц! Каждый день таю в этих сладких объятиях. Нет слов, только тонна любви", - написала Анна.
Реакция сети
Подписчики и коллеги Кошмал засыпали комплиментами ее дочь в комментариях:
- "Боже, как выдержать эту мимишность? Поздравляю!"
- "Так быстро время пролетело, будто только вчера родилась, а уже месяц"
- "Какая милота"
- "Какие вы красивые! Здоровья вам".
К слову, 30-летняя актриса не любит говорить о своей личной жизни и не показывает публично своего мужа. Известно, что у супругов есть общий 6-летний сын Михаил, а месяц назад у них родилась дочь София.
Напомним, ранее жена певца Позитива рассказала, как с рождением дочери изменился муж и их отношения.