Жена бизнесмена на днях стала звездой сети из-за "пиара" от скандальной блогерши.

В сети не утихает скандал вокруг украинского блогерши Анны Алхим и ее бывшего бойфренда Константина Валеулина, который изменял жене со звездой сети. Жена бизнесмена или, как его уже успели назвать в сети "спиртового" олигарха, вышла на связь и прокомментировала ситуацию.

В своем Instagram Дарья Валеулина опубликовала видеообращение к подписчикам. В ролике она решила поставить на место хейтеров и отметила, что не хотела, чтобы ее личная жизнь и проблемы в браке получили такую огласку.

"Мой ответ на все вопросы для вас! Я в жизни не могла представить, что когда-нибудь буду записывать такое видео с объяснениями о личной жизни. Но обстоятельства и другие люди решили за меня", - написала женщина.

Дарья обратилась к подписчикам и указала, что она именно та жена, о которой говорит вся сеть. По ее словам, за последнее время она получила много сообщений со словами поддержки и поблагодарила пользователей за это. Стоит указать, что благодаря "пиару" Алхим, которая показала фото женщины в своих соцсетях, у Валеулиной резко возросло количество подписчиков. На фоне скандала на нее подписалось более 60 тысяч человек.

"Вы хотели услышать от меня правду? Хотели услышать, больно ли мне? Или я рыдаю?! Почему не кричу о разводе? Или наоборот, почему не оправдываю или не прощаю? Да, я именно та жена, которая получила широкую огласку в TikTok и Instagram. В последние дни я получила тысячу комментариев и сообщений, в том числе с вашей поддержкой. Спасибо вам за это", - сказала избранница бизнесмена.

В то же время она поделилась, что на нее посыпался хейт, из-за чего сейчас переживает не лучший период в жизни. Женщина пожаловалась, что стала публичной не по собственному желанию и не планировала раскрывать подробности своих отношений.

"Но я вижу, что полилось на меня очень много хейта, а также сплетен. Моя правда в том, что я никогда в жизни не хотела оказаться в эпицентре такого скандала. Не хотела, чтобы это получило широкую огласку. Не хотела, чтобы все мое личное было таким образом вывалено на всеобщее рассмотрение и осуждение. Публичность - это вообще не моя история", - добавила Валеулина.

В дополнение, Дарья подчеркнула, что не позволит никому оскорблять ее и ее родных. Сейчас она попросила дать ей немного времени и не беспокоить ее вопросами о ситуации, поскольку она должна принять правильное для себя решение.

"Я точно знаю, что останусь верной себе и своим принципам. И хотя эта ситуация изменила меня, но то, что у меня есть внутри, такой мой стержень, он остается со мной. Этого у меня не забрать никаким хейтом или хайпом. Я просто хочу дать себе время. Мне действительно нужно время", - отметила женщина.

Что известно о скандале с Алхим и Валеулиным

На днях Анна решила "отомстить" жене Константина и "слила" в сети информацию об их романе на стороне. Оказалось, что пара состояла в отношениях два года, но три месяца назад разошлась. Несмотря на это, как утверждает блогерша, мужчина до сих пор пытается ее вернуть.

Алхим возмутило то, что Дарья опубликовала совместное фото с мужем, хотя на самом деле якобы все знают, что они несчастливы вместе. В то же время Константин не ушел от жены ради любовницы. Пока неизвестно, в каких он отношениях с женой.

Константин Валеулин - соучредитель инвестиционно-промышленной группы AES Group и бывший председатель наблюдательного совета ФК "Металлист 1925". С Дарьей у него есть общая несовершеннолетняя дочь.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко "разнес" Анну Алхим и Спартака Субботу. Шеф-повар объяснил, почему у него негативное отношение к этим звездам сети, а также отметил, что осуждает их позицию и поступки.

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